Cardinale e il messaggio ai tifosi rossoneri: «State tranquilli, i miei investimenti…». Le parole del proprietario rossonero

Gerry Cardinale ha incontrato il presidente del Milan Club Capri che ha condiviso le parole del proprietario del Milan. Ecco il suo messaggio ai tifosi rossoneri:

«Cari fan, state tranquilli che i miei investimenti sono per portare in alto Milan e per vincere. I promise you!»