Cardinale Milan, prende quota il progetto NBA! Tempistiche e tutti i dettagli 

Cardinale Milan, sta prendendo quota il progetto del numero uno di RedBird relativo ad un squadra rossonera nell’NBA. I dettagli

Milano si prepara a diventare un epicentro per il basket europeo. RedBird Capital, il fondo proprietario del Milan guidato da Gerry Cardinale, sta dialogando direttamente con Adam Silver, il commissioner dell’NBA, per un ambizioso progetto: la creazione di una nuova lega di basket europea. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la città di Milano è centrale in questo piano, con colloqui in corso per far nascere una franchigia sotto il prestigioso brand del Milan. Un’idea che, sebbene in cantiere da oltre un anno, ha visto una netta accelerazione negli ultimi quattro mesi, coinvolgendo anche colossi calcistici come il Paris Saint-Germain e il Manchester City.

L’Obiettivo: Una Lega Indipendente sul Modello Americano

L’obiettivo è audace: creare una lega indipendente, ispirata al modello americano, ma adattata alla realtà europea. Questo significa adottare le regole FIBA e disputare partite da 40 minuti. L’intenzione è quella di coinvolgere le principali capitali europee, partendo con 16 squadre. Di queste, 12 saranno permanenti, mentre le restanti 4 a rotazione, determinate dai risultati sportivi ottenuti nei campionati nazionali o nelle competizioni FIBA di ordine inferiore, come la Basketball Champions League. Un format che promette competitività e dinamismo.

Tempistiche e Collaborazioni Strategiche

Se l’idea iniziale prevedeva l’avvio del progetto nel 2026, le tempistiche si sono allungate. L’NBA e la FIBA sono determinate a non entrare in rotta di collisione con l’Eurolega, puntando invece a un’evoluzione sostenibile e condivisa. Il momento attuale è dedicato al dialogo, con l’obiettivo di gettare basi solide per qualcosa di duraturo. Cardinale, noto per la sua esperienza in queste dinamiche, comprende l’importanza di essere protagonisti fin dall’inizio. Per il Milan, questa sfida rappresenta una nuova frontiera dello sport europeo, un’opportunità unica per consolidare la propria influenza su scala globale.

Il Modello Polisportiva e le Sfide da Affrontare

Il percorso verso la realizzazione di questo progetto presenta diversi ostacoli. L’NBA ha incaricato JP Morgan come advisor finanziario per studiare la fattibilità dell’intero piano, un lavoro che richiederà almeno due anni prima del lancio ufficiale. Cardinale ambisce a far diventare il Milan il primo club calcistico italiano a espandersi in modo strutturale nel basket professionistico. Non si tratterebbe di una semplice squadra satellite, ma di una vera e propria franchigia di riferimento per la nuova lega europea.

In un’epoca in cui sport, business e intrattenimento si fondono sempre più, l’idea di un Milan a due anime – calcio e basket – appare tutt’altro che utopica. Le premesse sono concrete, anche se la realizzazione non sarà immediata.

I Costi e le Infrastrutture: Nodi Cruciali

L’investimento necessario per entrare nella nuova lega non è affatto trascurabile. Secondo indiscrezioni, la quota d’ingresso richiesta si aggira intorno ai 500 milioni di euro. Tuttavia, questa cifra potrebbe essere ridotta in seguito a negoziazioni con la lega statunitense. Un altro nodo cruciale da sciogliere riguarda le infrastrutture. Per partecipare alla lega, è indispensabile un’arena moderna “NBA-ready”, con almeno 15mila posti e standard qualitativi altissimi. Attualmente, Milano non dispone di un impianto del genere: il Forum di Assago, pur essendo storico, è carente secondo i parametri richiesti.