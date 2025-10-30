Cardinale Milan, annuncio clamoroso di Carlo Pellegatti: per il giornalista starebbe valutando di cedere le quote di maggioranza a… Ultime

Il patron di RedBird, Gerry Cardinale, sta lavorando intensamente a una complessa operazione finanziaria per il Milan, con l’obiettivo di concludere la fase iniziale entro dicembre. L’iniziativa non mira a cedere il club, ma a creare una nuova «Newco», un’entità aziendale di portata globale che vedrebbe il marchio Yankees affiancare il Milan, uno dei giganti del calcio mondiale.

Cardinale manterrebbe la gestione dell’«assetto calcio» rossonero, garantendo la continuità sportiva.

Aumento di Capitale, Nuovo Stadio E Liquidazione Elliott

La novità sostanziale risiede nell’aspetto finanziario: è previsto un massiccio aumento di capitale stimato tra «il miliardo e mezzo e i due miliardi» di euro.

Questo flusso di denaro ha destinazioni ben precise:

Liquidazione Elliott: Una parte sarà destinata a rimborsare il fondo Elliott.

Investimento Yankees: Un’altra quota andrebbe alla famiglia Steinbrenner (proprietaria degli Yankees).

Nuovo Stadio: La porzione riservata al Milan servirebbe a porre le basi per il nuovo stadio.

Il Ritorno di Galliani e L’Ingresso di Massimo Calvelli

Il progetto prevede una riorganizzazione manageriale di altissimo livello, con figure italiane di grande esperienza.

Adriano Galliani: L’ex amministratore delegato del Milan e figura storica del club tornerebbe con il ruolo di vice presidente e «capo calcio di questo progetto».

Nuovo Board e CEO: Il vertice sarebbe composto da un board di emanazione RedBird, con elementi americani, ma con un «CEO italiano».

Massimo Calvelli: Un’altra figura chiave individuata da Cardinale è Massimo Calvelli. Ex tennista e, dal 2020, CEO dell’Associazione dei tennisti professionisti (ATP), Calvelli è riconosciuto come uno dei dirigenti sportivi più importanti a livello internazionale. Cardinale lo ha scelto come figura ideale per essere la sua «emanazione italiana» nel futuro assetto societario, ricoprendo un ruolo di grande rilevanza.

Questo assetto mira a rafforzare l’identità globale del club, combinando l’esperienza calcistica italiana con il know-how sportivo e finanziario americano.