Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Cardinale

Cardinale Milan, nuova avventura per il proprietario del club: investirà in quest’azienda importantissima. Le ultimissime notizie

Un’altra mossa strategica di grande importanza per Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird e proprietario del Milan. La notizia, riportata da Calcio e Finanza, riguarda l’ingresso dell’imprenditore americano nel Consiglio di Amministrazione di Paramount Skydance, a seguito dell’accordo miliardario che ha portato alla fusione delle due entità. Questa nomina non è solo un passo significativo per il suo impero finanziario, ma ha anche importanti implicazioni, seppur indirette, per il mondo dello sport e in particolare per il Milan.

L’ingresso di Cardinale nel CdA di una delle maggiori potenze mediatiche e dell’intrattenimento globale conferma la sua visione a tutto tondo, che va ben oltre il calcio. La sua filosofia, basata sulla convergenza tra sport, media e intrattenimento, si rafforza ulteriormente con questa mossa, posizionandolo in un ruolo di grande influenza strategica. Per il Milan, questo rappresenta un’ulteriore conferma della solidità e dell’ambizione della proprietà. Avere un presidente che ricopre un ruolo di primo piano in un colosso del settore mediatico significa poter contare su una rete di contatti e un know-how che possono tradursi in opportunità future per il club, sia a livello di brand che di sviluppo commerciale.

La nomina di Gerry Cardinale nel CdA di Paramount Skydance testimonia la capacità di RedBird di muoversi ai massimi livelli della finanza internazionale e di consolidare la propria influenza in settori chiave. È un segnale forte e rassicurante per tutti i tifosi rossoneri, che vedono nel loro proprietario una figura in costante crescita e con una visione a lungo termine ben definita.

