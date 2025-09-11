Cardinale Milan, conferme sulla possibile svolta societaria! Piano preciso e scenario da non credere. La situazione

Cardinale Milan, arrivano importanti conferme sul possibile passaggio di proprietà in casa rossonera: tutti i dettagli

Il Milan non si ferma e dopo le significative novità estive che hanno visto l’arrivo di un nuovo assetto dirigenziale e tecnico, con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, il club rossonero si prepara a una rivoluzione ancora più profonda. Le voci di corridoio, sempre più insistenti, non riguardano solo il ritorno di figure storiche come Adriano Galliani, ma toccano un punto cruciale per il futuro del Diavolo: la cessione della maggioranza della società.

Cardinale al lavoro per un cambio di proprietà epocale

Da tempo si parla della ricerca di nuovi investitori da parte della dirigenza, e ora la situazione sembra essere entrata in una fase decisiva. Secondo le indiscrezioni riportate da Calciomercato.it, Gerry Cardinale di RedBird Capital Partners starebbe lavorando attivamente per cedere la quota di maggioranza del club. Una mossa che potrebbe segnare una svolta epocale per il futuro del Milan.

Le voci, provenienti direttamente da New York, trovano conferma nelle analisi di Carlo Pellegatti, giornalista da sempre vicino alle vicende rossonere. Nel suo canale YouTube, Pellegatti ha fornito dettagli precisi su questa operazione straordinaria. L’idea, a quanto pare, sarebbe quella di creare una NewCo dal valore complessivo di ben sette miliardi di dollari. All’interno di questa nuova entità, il Milan andrebbe a configurarsi come un asset strategico, affiancandosi a un gigante dello sport mondiale: i New York Yankees, di proprietà della famiglia Steinbrenner.

Gli Yankees pronti a sbarcare a Milano?

Sarebbero proprio gli Steinbrenner, i celebri proprietari della squadra di baseball più famosa al mondo, i candidati principali per diventare i nuovi proprietari del Milan. L’operazione potrebbe concretizzarsi nel corso del prossimo anno o nei successivi, con Gerry Cardinale che, pur cedendo la maggioranza, manterrebbe un ruolo di rilievo all’interno della dirigenza. Questa partnership, se dovesse andare in porto, sarebbe un accordo storico e aprirebbe al Milan orizzonti economici e sportivi inesplorati.

Restano ancora da definire i dettagli cruciali dell’operazione, come la precisa ripartizione delle azioni e, soprattutto, la modalità con cui verrà liquidata la posizione del fondo Elliott, che sembra intenzionato a uscire definitivamente di scena. Se da una parte l’arrivo di Tare come direttore sportivo e di Allegri come allenatore ha già inaugurato un nuovo ciclo tecnico, l’ingresso di un colosso come la famiglia Steinbrenner rappresenterebbe la definitiva svolta per rilanciare la competitività del club a livello globale. I tifosi rossoneri possono sognare in grande, in attesa che queste indiscrezioni trovino una conferma ufficiale. Lo riporta calciomercato.it.