Cardinale Milan, Branchini lo punzecchia?: «L’Inter non ha una grande proprietà ma vince per questo motivo»

Cardinale-Milan, Giovanni Branchini, noto procuratore, ha parlato della proprietà dell’Inter: questo il segreto delle vittorie

Intervenuto a Deejay Football Club, Giovanni Branchini ha parlato così del momento dell’Inter, prima con diversi punti di vantaggio sul Milan terzo:

PAROLE – «Io do maggior peso sempre alla società, ma non per voler sminuire il lavoro dei tecnici. Credo sia molto difficile trovare una squadra vincente se la società ha delle problematiche. Noi vediamo l’excursus degli ultimi anni dell’Inter, che indubbiamente vive una condizione assai particolare, con una proprietà piena di problemi e lontana. Sicuramente all’Inter c’è una proprietà non invidiabile, senza voler criticare, ma parlo di una realtà inconfutabile. Eppure c’è una società strutturata, da Marotta ad Ausilio, passando per Antonello e Mozzillo che fanno un corpo unico con la squadra. Dietro la squadra che fa bene e gioca meravigliosamente c’è sempre un’ottima società. Forse l’unica eccezione è il Napoli dell’anno scorso».