Cardinale: «Il nostro obiettivo è mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale». Le parole del Fondatore e Managing Partner di RedBird

Gerry Cardinale ha parlato degli obiettivi di RedBird dopo l’acquisizione del Milan. Ecco le parole del Fondatore e Managing Partner di RedBird:

«La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo Club storico. Faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, la nostra esperienza nella raccolta e analisi dei dati, il nostro track record nello sviluppo di stadi sportivi e ospitalità per raggiungere un obiettivo: mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale».