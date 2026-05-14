“Cardinale ha fatto disastri”: caos totale al Milan

Milan senza pace e dopo le indiscrezioni sulla presunta lite Ibra-Allegri, Cardinale finisce pesantemente sotto accusa

Il Milan si sta giocando la stagione con la Champions League ancora appesa a un filo. Mancano due partite, i rossoneri sono ancora quarti, ma la sensazione è che il problema ormai vada oltre il campo.

Perché quando iniziano a uscire voci su tensioni interne, rotture personali e dubbi sul futuro praticamente di tutti, allora significa che qualcosa dentro il club si è davvero incrinato. Ed è quello che sta succedendo adesso.

Nessuno oggi sembra avere il posto garantito. Non Allegri, non Ibrahimovic, non Tare o Furlani, non diversi giocatori della rosa. In questo clima si inseriscono anche le parole di Fabio Ravezzani, che sui social ha commentato le ultime indiscrezioni legate al Milan con toni durissimi.

Il direttore di TeleLombardia ha scritto: “L’articolo della sempre informata Monica Colombo su rottura definitiva Allegri-Ibra dà la misura del caos totale nel Milan. Cardinale ha fatto disastri e il rischio concreto è che il club perda definitivamente identità e stabilità”. Parole pesanti. E che stanno facendo parecchio rumore nell’ambiente rossonero.

Allegri-Ibra, tensione totale

La presunta lite tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic rischia di diventare uno dei temi più delicati del finale di stagione milanista. Non ci sono conferme ufficiali, ma il fatto che certe indiscrezioni continuino a uscire racconta comunque un ambiente nervoso.

Confusione totale al Milan (Screen Youtube Dazn) – Milannews24.com

E il problema è che tutto si somma. Il Milan arriva da mesi complicati, con risultati altalenanti, scelte di mercato discusse e una gestione tecnica che non ha mai davvero convinto completamente l’ambiente.

Allegri era stato scelto per riportare ordine ed esperienza, però oggi anche la sua posizione viene rimessa continuamente in discussione. Ibrahimovic invece sembra fosse stato messo in secondo piano ed invece è tornato prepotentemente in prima linea.

Così sotto accusa non può che finirci anche Cardinale. Per una parte crescente del tifo milanista, la proprietà americana avrebbe progressivamente smontato il vecchio equilibrio senza riuscire davvero a costruirne uno nuovo.

Prima l’addio di Maldini, poi i continui cambiamenti nell’area tecnica, le strategie di mercato contestate e ora perfino le tensioni tra Allegri e Ibrahimovic. Il risultato è un club che sembra vivere costantemente dentro l’incertezza.

Ed è questo che oggi preoccupa maggiormente l’ambiente rossonero. Perché quando manca stabilità, ogni partita pesa il doppio e ogni voce rischia di diventare un caso enorme. La corsa Champions quindi non vale soltanto dal punto di vista economico o sportivo. Vale anche per evitare che il caos esploda definitivamente dentro un Milan che oggi appare molto più fragile di quanto racconti la classifica.