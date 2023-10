Cardinale assente a Parigi: ci sarà a San Siro per il ritorno. Il motivo della sua assenza al Parco dei Principi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale non era presente al Parco dei Principi di Parigi per la sfida tra PSG e Milan a causa di un viaggio d’affari in Arabia Saudita.

Il proprietario rossonero sarà invece sugli spalti di San Siro per il match di ritorno contro i parigini del prossimo 7 novembre.