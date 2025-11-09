Connect with us

HANNO DETTO

Capuano sprona il Milan: «Contro il Parma ingenuità gravi ma la classifica resta ottima e vi spiego perchè»

HANNO DETTO

Pellegatti deluso dal Milan dopo Parma: sulla prestazione dei rossoneri al Tardini l'ha detto veramente!

HANNO DETTO

Ravezzani esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Attacco inadeguato, la partita di ieri sera ha dimostrato questa cosa»

HANNO DETTO

Conte furioso dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna: «Non abbiamo cuore e io non posso fare un trapianto! Rispetto allo scorso anno...»

HANNO DETTO

Pedullà duro sul Milan: «Buttato dal quinto piano senza l'acqua sotto». Blackout mentale da matita rossa

HANNO DETTO

Capuano sprona il Milan: «Contro il Parma ingenuità gravi ma la classifica resta ottima e vi spiego perchè»

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Capuano

Capuano, noto giornalista, ha commentato il pareggio beffardo ottenuto dal Milan sul campo del Parma: dichiarazioni importanti

La rimonta subita ieri sera dal Milan a Parma, dopo aver dominato per gran parte del primo tempo ed essere stato in vantaggio per 2-0, è considerata ingiustificabile. Se la causa principale è la mentalità della squadra, non ancora pronta per una marcia da Scudetto, c’è anche da analizzare gli errori individuali che hanno aggravato la situazione.

In merito, il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, ha commentato su X la situazione rossonera.

«A proposito del Milan di Parma: è stato rimontato in una partita che aveva in pugno partendo dall’errore di un giocatore che è uno dei motivi per cui Allegri non ha una squadra da scudetto», ha dichiarato Capuano.

Il giornalista è convinto: il Milan non ha una rosa da titolo e «solo che non lo volete capire». Nonostante ciò, il bilancio di «22 punti in 11 giornate» è lusinghiero e «pesano più di quelli del Napoli per capirci».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.