Capuano difende Allegri: «Lancio della giacca? Chi lo critica preferiva Conceicao e Fonseca! Dico che…». Le ultimissime

Le polemiche su Allegri secondo Capuano

Il giornalista Giovanni Capuano, attraverso un post su X, ha commentato con una certa ironia le polemiche scatenate dall’espulsione di Massimiliano Allegri durante la partita Milan–Bologna e dal gioco espresso dalla squadra. Capuano ha messo in evidenza un paradosso, notando come una parte dei tifosi milanisti non apprezzi i gesti di Allegri, come il lancio della giacca, e lo stile di gioco della squadra, mentre la Juve di Tudor, pur giocando una partita in stile “Allegri”, sembrerebbe accontentare i propri tifosi.

Il giornalista ha sollevato un quesito, suggerendo che i milanisti che criticano Allegri preferirebbero forse allenatori come Fonseca e Conceicao, mentre gli juventini si mostrano soddisfatti di Tudor. Questo, secondo Capuano, dimostra una certa incoerenza nel giudizio dei tifosi, che tendono a criticare i propri allenatori a seconda dei risultati e non dello stile di gioco. Ha poi lanciato una frecciatina, dicendo che “un anno dopo è difficile trovare vedove di Thiago Motta”, a indicare come la memoria dei tifosi sia corta e come le preferenze cambino rapidamente.

Il commento di Capuano ha riacceso il dibattito su Allegri e sul suo operato. L’espulsione del tecnico, con il gesto plateale del lancio della giacca, ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi lo ha difeso, sostenendo che si tratti di un gesto di passione e di attaccamento alla squadra, e chi lo ha criticato, ritenendolo un comportamento inappropriato e poco professionale. Il giornalista ha voluto mettere in risalto proprio questa spaccatura, sottolineando come le critiche all’allenatore spesso non siano legate a questioni tecniche, ma a sensazioni e preconcetti. Il suo post, in pochi caratteri, ha sollevato un tema molto attuale nel mondo del calcio: l’instabilità del giudizio dei tifosi e la continua ricerca del colpevole.