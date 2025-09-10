Caprile, il Milan ci prova: la rivelazione di mercato. Verso la prossima stagione

Caprile nome in orbita Milan? Arriva la rivelazione dell’agente del portiere ex Napoli. Sul suo futuro!

«So che il Milan lo sta monitorando, sogna di arrivare a giocare per la nazionale italiana», Omar Rahman agente di Elia Caprile sul sito di Nicolò Schira.

Il Milan si trova ad affrontare una situazione complessa e delicata riguardo al futuro di uno dei suoi giocatori più importanti: Mike Maignan. Il portiere francese, autentico pilastro tra i pali, potrebbe non rinnovare il suo contratto con i rossoneri, che scadrà al termine della stagione. La notizia, che circola da giorni tra gli addetti ai lavori, ha messo in allarme la dirigenza del Diavolo.

Maignan, conosciuto come “Magic Mike” per le sue parate spettacolari, la sua leadership e la sua capacità di costruire il gioco da dietro, è stato un fattore determinante per le recenti fortune del club milanese. La sua possibile partenza a parametro zero al termine della stagione rappresenterebbe un colpo durissimo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Per questo motivo, il Milan ha già iniziato a muoversi per cercare un’alternativa all’altezza.

Milan alla ricerca del nuovo portiere: spunta il nome di Caprile

Per non farsi trovare impreparato, il club rossonero ha avviato un’attenta ricerca sul mercato dei portieri. A svelare un nome a sorpresa è stato l’agente di Elia Caprile, che ha confermato l’interesse del Milan per il suo assistito.

Elia Caprile, portiere italiano in forza al Napoli, è considerato uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato. Dotato di ottimi riflessi e di una notevole agilità tra i pali, Caprile ha dimostrato nelle sue precedenti esperienze di avere le qualità per competere ad alti livelli. Il suo nome, affiancato a quello di altri estremi difensori, è ora in cima alla lista dei desideri del club di Via Aldo Rossi, che vuole assicurarsi un futuro sicuro tra i pali.

La situazione di Maignan rimane la priorità, ma il Diavolo sa che deve muoversi con cautela. I colloqui per un rinnovo sono ancora aperti, ma l’interesse di altri top club europei e le elevate richieste dell’entourage del giocatore rendono la trattativa in salita. Per questo, la dirigenza milanese sta lavorando su più fronti, per non farsi cogliere impreparata e per garantire alla squadra un portiere di primo livello, a prescindere da come si risolverà la vicenda legata a Mike Maignan.