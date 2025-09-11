Caprile Milan, prende sempre più quota la pista che porta a lui per il possibile post Maignan: nelle prossime settimane Tare… Le ultimissime

Mike Maignan ha segnato un’epoca al Milan, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello Scudetto numero 19 e della Supercoppa Italiana. Il portiere francese, arrivato a Milano con l’arduo compito di sostituire Donnarumma, ha ripagato l’affetto e la fiducia dei tifosi rossoneri con prestazioni di altissimo livello, affermandosi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Tuttavia, il suo futuro in rossonero sembra essere appeso a un filo. Le negoziazioni per il rinnovo del contratto sono in stand-by da diversi mesi e, nonostante il tentativo disperato del DS Tare di trovare un’intesa, le possibilità di un accordo sembrano basse.

In questo scenario, il Milan si muove con grande lungimiranza, conscio di non potersi far trovare impreparato in caso di addio del suo numero uno. Tra i vari profili sotto la lente d’ingrandimento, due nomi spiccano in modo particolare: Zion Suzuki e Elia Caprile. Se il portiere giapponese, approdato in Italia nel 2024, è già stato un obiettivo concreto in passato, il profilo che sta riscuotendo un successo crescente nell’area scouting rossonera è quello di Caprile.

Il giovane portiere italiano, classe 2001, si sta affermando come uno dei migliori interpreti del campionato. Dopo aver lasciato il Napoli per approdare al Cagliari, si è distinto per la sua straordinaria continuità di rendimento. Le sue performance non sono passate inosservate e il Milan ha già avviato diversi contatti con i suoi agenti per manifestare un concreto interesse. Caprile rappresenta un’opzione di grande valore per il club di Via Aldo Rossi, che vede in lui il potenziale per raccogliere la pesante eredità di Maignan. La società rossonera, guidata da Furlani e Tare, sta valutando attentamente ogni mossa, con l’obiettivo di trovare il giusto erede che possa continuare a garantire la solidità difensiva fondamentale per i successi del club.