Capozucca elogia l’obiettivo del mercato Milan: «È un top, può andare ovunque». Di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Stefano Capozucca ha elogiato così il lavoro svolto da Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Di seguito le sue parole sull’obiettivo del mercato Milan per la panchina del futuro.

CAPOZZUCCA – «Thiago Motta non ha problemi, è un top in tutti i sensi. A livello caratteriale può allenare qualsiasi squadra, è sicuro dei suoi mezzi e in sé stesso incredibile. Allenatore super. Gasperini lo considero un fratello e sta facendo cose straordinarie con l’Atalanta. In 8 anni l’ha portata 7 volte in Europa e prima lottava per la Serie B. Secondo me ha dimostrato anche in Europa di avere una carriera inferiore alle sue capacità, magari per l’età uno può pensare che non possa allenare più ai vertici, ma secondo me lui è uno tra gli allenatori top in circolazione».