Capone racconta: «Il Milan era la mia casa, con Leao ho un bel rapporto, Pioli un mentore»

L’ex attaccante del Milan Primavera, Andrea Capone, racconta la propria esperienza in rossonero ed alcuni aneddoti

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Andrea Capone ricorda la sua avventura con il Milan. Queste le parole dell’ex attaccante della Primavera rossonera, ora in forza al NK Varazdin in Croazia.

COSA CERCO OGGI – «Cerco una squadra dove tornare a essere importante: lasciare il Milan dopo dodici anni non è semplice, ma in questo ultimo periodo lontano dal campo ho imparato molto. Sono cambiato. Nell’attitudine, nel sacrificio, nella mentalità. E voglio dimostrarlo: non c’è altra strada al di fuori del calcio. Darò il centouno percento».

SUL MILAN – «Il Milan era la mia casa, poi da tifoso rossonero vestire quella maglia e allenarsi con la prima squadra è un’emozione che non puoi spiegare. Quando Maldini veniva a vederci giocare in Primavera era speciale: un capitano vero, anche da dirigente. Parole perfette, al momento giusto. Sempre tranquillità e consigli, mai pressione».

GLI INIZI – «Avevo sedici anni. Ero agitato ovviamente, Gattuso mi ha dato due schiaffoni in amicizia, scherzando. Un bravissimo allenatore pretendeva molto. Ho sempre trovato bravissimi ragazzi prima ancora che calciatori. Ti fanno sentire a tuo agio. Ricordo Castillejo ad esempio, il primo a stare vicino ai giovani. Veniva al tavolo dei ragazzi aggregati dal vivaio apposta per parlare. Come lui anche Rafa Leao, con cui ho stretto un bel rapporto. Abbiamo parlato quest’estate, mentre stavo andando a giocare in Croazia: mi ha fatto un in bocca al lupo».

SU IBRAHIMOVIC E PIOLI – «Ibrahimovic? Fuori dal campo era il primo a scherzare, un grande. In campo… chiedeva tantissimo. Ma è per questo che è diventato Ibra. Pioli? Una figura paterna per noi giocatori, un mentore. Per questo i calciatori lo amano. Il suo gioco è sempre in evoluzione, molto moderno: i risultati lo hanno premiato».