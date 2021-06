Capitan Kjaer: pronta la fascia al braccio anche al Milan

Kjaer: ora l’idea può concretizzarsi. In corso un grande movimento social per eleggerlo capitano. Per la società e Pioli è una possibilità

Il partito di chi voleva Simon Kjaer capitano aveva già un ampio seguito tra i tifosi rossoneri ma da sabato pomeriggio il consenso è unanime. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Le gesta del difensore milanista hanno colpito tutto il mondo Milan ma non solo. Il giocatore, prelevato dal Siviglia per soli 3,5 milioni di euro ha disputato 58 partite con il Diavolo, tutte da titolare e segnato un gol. Come Ibrahimovic, anche Kjaer ha meritato un’eccezione alla regola aziendale, che impone di investire sui giovani talenti. Anche per questo motivo il danese era già un valido candidato per la fascia da capitano.

Entro l’inizio della prossima stagione sono previste le elezioni di squadra di chi indosserà la fascia. Romagnoli in carica dal 2018 ha perso il posto da titolare. Domnarumma ha scelto di abbandonare e Ibrahimovic (a causa di problemi fisici) non sarà sempre in campo. Kjaer se la giocherà con Kessie e Calabria, ma l’ex Atalanta ad oggi è favorito.