Capello sulla Champions League: «Milan e Juve hanno gironi abbordabili». Le parole dell’ex allenatore

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport dei gironi di Champions League delle italiane. Ecco le parole dell’ex allenatore ed opinionista:

«Milan e Juve sulla carta hanno gironi abbordabili. L’Inter ha partite difficili ma deve ritrovarsi e non pensare all’avversario. L’ho vista un po’ in confusione, Inzaghi dovrà lavorare attentamente. La Champions è una competizione che non ti permette di essere disattento».