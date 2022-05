Capello su Ibrahimovic: «Ha una voglia che lo contraddistingue ancora oggi. Futuro? Dipende solo da lui». Le parole dell’ex tecnico

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni su Ibrahimovic ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex tecnico:

«Nessuno ha la sua stessa convinzione. Di migliorarsi, come al tempo in cui lo conobbi io, e di vincere. Una voglia che lo contraddistingue ancora oggi, resta un leader tecnico e carismatico. Ibra è ritornato in un Milan in difficoltà e lo ha riportato al vertice, trasmettendo la sua mentalità. Sul futuro dipende solo da lui, dalle sue condizioni fisiche: su questo nessuno può dargli consigli».