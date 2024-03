Capello sicuro: «Pioli? Sa che questo mestiere è fatto di risultati, Ibrahimovic non si permetterebbe mai di fare questa cosa»

L’ex allenatore di Milan e Juve, Fabio Capello, si è espresso così sui rossoneri di Pioli e sull’influenza di Ibrahimovic

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha voluto dire la sua sul Milan di Stefano Pioli e sull’influenza di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe finire per oscurare il tecnico rossonero.

PIOLI – «Non so se ne sarà felice ma Stefano sa meglio di tutti che al di là delle parole o dei ruoli, questo mestiere è fatto di risultati. Vanno ascoltate le parole di chi comanda, ovvio, ma alla fine più di tutto valgono le vittorie sul campo. A fine stagione si guarderà soltanto alla classifica e ai risultati nelle coppe, il resto sono filosofie».

IBRAHIMOVIC – «Da questo punto di vista Zlatan è ormai da qualche tempo al seguito della squadra. E comunque con Maldini e Massara succedeva lo stesso, facevano parte della squadra e Pioli poteva usufruire della loro esperienza. Ibra non parlerà al posto dell’allenatore, non si permetterebbe mai di farlo. Ripeto, è un ragazzo intelligente che sa come comportarsi. Saprà gestire il potere che gli è stato dato. Il contrario vorrebbe dire delegittimare completamente l’allenatore. Qualora succedesse i giocatori avvertirebbero subito la mancanza della leadership che spetta a Pioli. Ma so che non succederà».