Capello Milan, l'ex tecnico smuove qualche perplessità sulla squadra allenata da Allegri: ci sono queste lacune da colmare

Adli Milan, il centrocampista fa commuovere i tifosi: il messaggio del francese d'addio non è passato inosservato

Gabbia Milan, il difensore gasa i tifosi! Le parole del difensore suonano come una sentenza in vista della prossima stagione

Calciomercato Milan, Di Canio non convinto dalle mosse dei rossoneri: Rabiot e poco altro, analisi impietosa

Bartesaghi Milan, Ordine conferma: «Allegri lo tiene in grossa considerazione ma schierarlo titolare sarebbe un azzardo e vi spiego perchè»

30 minuti ago

capello

Capello Milan, l’ex tecnico smuove qualche perplessità sulla squadra allenata da Allegri: ci sono queste lacune da colmare. Le ultimissime

Fabio Capello, uno dei volti più autorevoli della storia del Milan, ha analizzato con il suo consueto pragmatismo la situazione dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex tecnico non ha nascosto le sue perplessità, paragonando in modo provocatorio il Milan attuale alla Nazionale.

Secondo Capello, il problema principale risiede nella fase difensiva: “Ha un centrocampo che fa poco filtro e difensori che guardano molto la palla e poco gli avversari”. Un’analisi impietosa che si concentra sulla mancanza di un’adeguata copertura in mezzo al campo e sulla disattenzione dei difensori. A questo si aggiunge un altro difetto cruciale: la scarsa reazione della squadra quando perde il pallone. “Quando si perde il pallone rientrano in pochi e pure lentamente”, ha sottolineato Capello, evidenziando la mancanza di compattezza e di spirito di sacrificio.

La metafora dell’albero

Per descrivere la sua visione di una squadra ideale, Capello ha usato una metafora: “Una squadra è come un albero. Il tronco è la base portante: un difensore centrale solido, un centrocampista che scherma e dà il via alla manovra e un attaccante che segna”.

A suo avviso, al Milan mancano proprio questi “tre pilastri” fondamentali. Nonostante le critiche, Capello ha comunque espresso fiducia nell’abilità di Allegri di risolvere i problemi. “Max è un allenatore intelligente e troverà il modo di sopperire”, ha affermato.

Obiettivo Champions

In un’ultima battuta, l’ex allenatore rossonero si è soffermato sull’obiettivo stagionale del Milan. Data l’assenza dalle competizioni europee, un piazzamento in Champions League non è semplicemente un traguardo, ma un’aspettativa minima: “Un posto in Champions è l’obiettivo realistico? Direi minimo, non giocando le coppe”. Una frase che sintetizza l’importanza di un ritorno ai massimi livelli per una società come il Milan.

