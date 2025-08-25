Capello non ci gira attorno sull’esordio del Milan: «Questa cosa è mancata! Poi su Loftus-Cheek…». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha espresso un giudizio severo e lucido sulla sconfitta del Milan contro la Cremonese, sottolineando come la squadra di Massimiliano Allegri non sia parsa affatto “nuova”. L’analisi di Capello si è concentrata sui problemi di fondo emersi in campo, che a suo dire non sono casuali ma strutturali.

“Tutto nasce dall’atteggiamento e dal posizionamento,” ha affermato Capello, evidenziando come la squadra non riesca a mantenere il giusto equilibrio una volta persa palla. Il risultato è che gli avversari possono sfruttare con troppa facilità spazi e tempi, ripartendo in contropiede con numerosi giocatori e trovando ampi varchi nella difesa rossonera.

Capello ha puntato il dito in particolare contro il centrocampo, un reparto che la dirigenza del Milan, con il direttore sportivo Tare in prima linea, ha cercato di rafforzare. Le critiche si sono soffermate su singoli giocatori, come Loftus-Cheek, che fatica a tornare in fase difensiva, e Fofana, che tende a spingersi troppo in avanti, lasciando la squadra scoperta. Questi problemi, secondo l’ex tecnico, non sono una novità, ma si erano già palesati in altre occasioni, come durante la partita di Coppa Italia contro il Bari.

La sconfitta con la Cremonese ha messo in luce una serie di questioni che Allegri dovrà affrontare urgentemente. L’equilibrio tattico della squadra è precario e la gestione delle transizioni, sia offensive che difensive, appare tutt’altro che fluida. Le parole di Capello suonano come un campanello d’allarme per un Milan che, nonostante gli sforzi sul mercato, deve ancora trovare la sua vera identità di gioco. La sfida ora è per l’allenatore rossonero, che deve riuscire a dare coesione a un gruppo che sembra ancora troppo disordinato.