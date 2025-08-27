Capello avverte il Milan: «Quanto visto questo sabato non basta! Allegri e i giocatori dovrebbero…». Le ultimissime sui rossoneri

Dopo il deludente esordio in campionato del Milan contro la Cremonese, il noto ex allenatore Fabio Capello ha espresso la sua opinione ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Pur riconoscendo la sconfitta, Capello ha difeso l’approccio di Massimiliano Allegri, sottolineando la sua proverbiale mentalità da lavoratore instancabile.

“Allegri lavorerà bene”, ha affermato Capello, ribadendo la sua fiducia nel tecnico. “Chiaramente il Milan non potrà essere quello visto sabato sera… Si rimboccherà le maniche, ma dovranno farlo pure gli altri, a cominciare proprio dai giocatori”. Le parole di Capello mettono in luce la filosofia di Allegri: concentrarsi sul campo e ottenere il massimo dalla rosa a disposizione, senza lamentarsi.

Tuttavia, il mercato continua a dominare le discussioni. Dopo il fallimento dell’operazione per Victor Boniface, il nome di Dusan Vlahović è tornato a farsi prepotentemente strada. Nonostante la volontà di Allegri di lavorare con i suoi uomini, la necessità di un attaccante di alto livello è sotto gli occhi di tutti. La dirigenza, con il direttore sportivo Tare in prima linea, sa bene che la mancanza di un finalizzatore può compromettere le ambizioni stagionali.

Il riemergere del nome di Vlahović, sebbene sia ancora una pista molto complessa, dimostra che il club sta cercando non solo un giovane talento come Conrad Harder, ma anche un profilo “pronto all’uso” che possa avere un impatto immediato. Le difficoltà nella trattativa con la Juventus, unite all’alta valutazione del serbo, rendono l’affare un’impresa quasi impossibile. Ciononostante, il Milan è chiamato a trovare la soluzione giusta per completare un reparto offensivo che, come sottolineato anche da Allegri, ha bisogno di rinforzi per competere ai massimi livelli.