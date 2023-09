Canovi: «Adli? Al PSG era visto come il nuovo Rabiot»

L’agente Alessandro Canovi ha raccontato com’era visto Yacine Adli, centrocampista del Milan, ai tempi del PSG: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Piazza Affari, Alessandro Canovi ha parlato del paragone che veniva fatto in Francia tra Yacine Adli, centrocampista del Milan, e Rabiot.

LE PAROLE – «Nel Paris Saint-Germain era visto come un secondo Rabiot. Come vedete, però, anche il calciatore della Juventus sta sempre retrocedendo in mezzo al campo. La loro duttilità è molto importante per i propri club. Per me Adli può essere una risorsa interessante».