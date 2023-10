Cannavaro avvisa il Milan: «Contro il Napoli sarà una partita fondamentale. Se perde…». Le parole dell’ex calciatore

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Prime Video del Milan in vista della sfida col Napoli. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Leao gioca al Milan, in Champions League, deve iniziare a prendersi le sue responsabilità. Da lui ci si aspetta tanto: la società e i tifosi ci credono, ha tutto per far bene, ma deve dare di più. Adesso c’è il Napoli e se perdono anche quella partita comincia a diventare pesante. Quella col Napoli per il Milan sarà una partita fondamentale perché poi se non arrivano i risultati comincia a perdere le tue certezze»