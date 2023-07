Cannavaro sull’addio di Maldini dal Milan: «E’ un’assenza importante…». Le parole dell’ex calciatore

Fabio Cannavaro, durante il sorteggio del calendario per la prossima stagione, ha commentato l’addio di Paolo Maldini dal Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«L’assenza di Maldini è un’assenza importante. Paolo era un punto di riferimento per l’allenatore, per i giocatori e per i tifosi. Adesso bisognerà capire in che direzione vuole andare la società»