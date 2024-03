Candela pronostica Milan Roma: «Il gioco di De Rossi può mettere in difficoltà Pioli. Ecco la mia favorita». Le parole sul match di Europa League

Vincent Candela ha parlato al Corriere della Sera per analizzare il match di Europa League tra Milan e Roma vedendo sfavoriti i rossoneri.

PAROLE – «Secondo me le percentuali sono 51% Roma e 49% Milan. Il gioco di De Rossi può mettere in difficoltà Pioli: il Milan sta meglio in classifica, ha giocatori che possono fare la differenza ma l’ambiente non è così sereno e bisogna approfittarne».