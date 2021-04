Campoccia (vice pres. Udinese): «De Laurentiis ci ha chiesto De Paul»

Il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia ha confermato l’interesse del Napoli per il capitano bianconero Rodrigo De Paul

NAPOLI – «De Laurentiis ci ha chiesto De Paul ma deve capire che è un giocatore costoso. Personalmente, quando vedo l’argentino giocare mi riconcilio con il calcio».

Il calciatore dell’Udinese piace molto anche al Milan nel caso in cui non si dovesse arrivare all’accordo per il rinnovo di Calhanoglu, in scadenza il prossimo 30 giugno.