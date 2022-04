Campagna: «Scudetto? Dico Milan, Maldini sa come gestire la volata». Le dichiarazioni del c.t. della nazionale di pallanuoto

Sandro Campagna ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan e sulla corsa Scudetto in Serie A. Le parole del c.t. della nazionale italiana di pallanuoto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

«Per lo Scudetto dico Milan perché è la squadra più regolare, insieme al Napoli, con la differenza i partenopei vivono molto di emotività. Il Diavolo è l’ultimo ad aver fatto un passo falso, magari la lezione con il Bologna è servita. Il calendario non è importante. Non esiste nessuna partita facile. Uomo chiave? Pioli insieme a tutto il suo staff tecnico e dirigenziale. Mi riferisco a Maldini, uno che ha lottato tante volate come questa e sa benissimo che cosa significa gestire l’emotività e trasmettere tranquillità al gruppo.»