Campagna abbonamenti Milan per la stagione 2023/24: oggi il via alla vendita libera. Ecco i dettagli

Al via oggi alle 15 la Fase di Vendita libera, per gli abbonati ci sarà la prelazione per i biglietti delle gare di Champions League.

Il club rossonero anche quest’anno ha confermato le solite tre fasi per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2023/24. Inoltre, il Milan propone una grande varietà di offerte per gli abbonamenti, sia per le sedute Premium sia per quelle più “popolari”. In particolare, nella FASE 1 di conferma posto, con l’acquisto di un abbonamento era possibile assicurarsi il proprio posto per assistere a tutte le 19 partite di Serie A del Milan più gli ottavi di Coppa Italia a partire da 12,45€ a partita, anche nei big-match.