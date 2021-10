Esteban Cambiasso ha parlato della partita tra porto e Milan in Champions League. soffermandosi sulla prestazione dei rossoneri

Intervenuto durante l’intervallo di Porto Milan negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha parlato della partita dei rossoneri al DO Dragao. L’analisi dell’ex Inter.

CAMBIASSO – «È partito forte il Porto, come ci aspettavamo, ma il Milan ha tenuto botta. C’è stata una giocata pericolosa di Luiz Diaz con quel tiro finito sul palo, però il Milan sta giocando alla pari e si fa vedere spesso in area di rigore. Ci sono state giocate e incursioni che hanno fatto ammonire i due centrali di centrocampo del Poerto e ora è molto rischioso per i padroni di casa».