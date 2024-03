Cambiaso elogia l’obiettivo del Milan: «È innovativo, capace di unire un gruppo»

Andrea Cambiaso si è raccontato a la Gazzetta dello Sport. Tra la varie ha elogiato anche il suo ex allenatore Thiago Motta, obiettivo del Milan

BOLOGNA – «Meravigliosa città e grande società. Per me è stata importante. Credo che se non fossi passato di lì sarei arrivato meno pronto alla Juve. Thiago Motta è un allenatore bravo, innovativo, capace di unire un gruppo. E in città, ora, tra la Virtus di basket e il Bologna, c’è un clima euforico. Se lo meritano, specie i tifosi».