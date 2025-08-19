Camarda Milan, il baby bomber farà ritorno a San Siro con la maglia del Lecce in Coppa Italia! Tutto confermato, ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan ha iniziato la sua avventura in Coppa Italia con il piede giusto, superando il Bari con un solido 2-0. La vittoria è stata una conferma della forza offensiva della squadra, con i gol firmati da due dei suoi talenti più attesi: Rafael Leao, che ha sbloccato il risultato al 14′, e Christian Pulisic, che in avvio di ripresa ha messo il sigillo sul match. Un successo che non solo vale la qualificazione, ma lancia un chiaro segnale in vista dei prossimi impegni.

Il prossimo ostacolo sulla strada dei rossoneri sarà il Lecce, in una sfida valida per i sedicesimi di finale del torneo. Ma al di là della posta in palio, l’incontro avrà un sapore speciale per un motivo ben preciso: il ritorno a San Siro di Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante, che ha scelto di intraprendere il suo percorso di crescita lontano da Milanello in prestito.

La sfida con il Lecce assume dunque un significato particolare: sarà l’occasione per i tifosi milanisti di rivedere in campo un talento che un tempo vestiva la maglia rossonera. Camarda, che si è guadagnato l’affetto dei tifosi fin da giovanissimo, rappresenta una promessa per il futuro.

Il Milan sa bene che non potrà sottovalutare l’impegno, anche se gran parte dell’attenzione sarà focalizzata sul “derby” a distanza tra i campioni che hanno firmato la vittoria e un futuro campione che si è formato proprio tra le fila rossonere.