Camarda Milan: futuro in Premier League per l’attaccante? Cosa dice il regolamento

Il futuro di Camarda al Milan è avvolto da un alone di mistero. La Premier League non rappresenta un’insidia, ecco perchè

Rebus futuro per Camarda al Milan. La trattativa tra il suo entourage e il calciomercato Milan va sistemata nelle prossime settimane quando si entrerà nella fase calda. Il ragazzo vuole il Milan e il club vuole il primo contratto da professionista per Camarda. Come riportato da Calciomercato.com la Premier League non rappresenta un’insidia.

Il motivo è presto detto: l’articolo 19 del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players attribuisce cinque eccezioni al trasferimento di un minorenne all’estero:

1) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio.

2) il trasferimento avviene all’interno dell’Unione Europea e il giocatore ha più di 16 anni.

3) il giocatore vive a non più di 50 chilometri dal confine e il club si trova a non oltre 50 chilometri dal confine.

4) il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari o si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco.

5) in ultimo, c’è un’eccezione denominata Regola dei 5 anni, per la cui applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel Paese nel quale intende essere tesserato.