Camarda, il classe 2008 del Milan brilla con il Lecce: il primo squillo in gara ufficiale

Camarda dopo i numerosi gol in amichevole risponde anche in gara ufficiale. In Coppa Italia è decisivo!

L’estate di Francesco Camarda, il giovane e promettente attaccante di proprietà del Milan, continua a essere un vero e proprio sogno. Dopo aver incantato nelle amichevoli precampionato con la maglia del Lecce, segnando gol a raffica e mostrando tutto il suo potenziale, il talento classe 2008 ha finalmente lasciato il segno anche in una partita ufficiale. La sua avventura in Puglia sta diventando una vetrina straordinaria per il Diavolo, che segue con orgoglio i progressi del suo pupillo.

L’esordio con il botto è arrivato nel primo impegno di Coppa Italia contro la Juve Stabia. Tutti si aspettavano l’ennesimo gol da parte del giovane bomber rossonero, ma Camarda ha sorpreso tutti, reinventandosi in una versione inedita e altrettanto devastante: quella di assist-man. Il momento chiave della partita ha visto il diciannovenne rossonero protagonista di una giocata da manuale. Dopo un controllo di palla impeccabile, Camarda ha eluso l’intervento del difensore avversario con una finta di corpo e, con grande altruismo e visione di gioco, ha servito un pallone d’oro a Mohamed Kaba, il centrocampista francese del Lecce. Per quest’ultimo, spingere la palla in rete è stato un gioco da ragazzi.

Questa prestazione non solo conferma la straordinaria crescita di Camarda, ma dimostra anche la sua maturità tattica e la capacità di mettersi al servizio della squadra. Il suo trasferimento temporaneo al Lecce, voluto fortemente dai rossoneri per garantirgli un’esperienza formativa nel calcio professionistico, si sta rivelando una mossa vincente per tutti. La società di Via Aldo Rossi, infatti, può contare su un giocatore che sta affinando le sue armi in un contesto competitivo, pronto a fare ritorno a Milano più forte che mai. Il futuro di Camarda si preannuncia luminoso e i tifosi del Milan possono già sognare.