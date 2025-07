Camarda ancora in gol col Lecce: il classe 2008 continua a brillare dopo il prestito dal Milan – VIDEO

Camarda, l’attaccante del Milan ancora in gol con la maglia del Lecce nell’amichevole contro lo Spezia. Il classe 2008 continua a brillare

Il Lecce prosegue la sua preparazione pre-campionato a Bressanone, dimostrando progressi e buone indicazioni in questa fase iniziale. Oggi, nel sesto giorno di ritiro, i giallorossi hanno affrontato in amichevole lo Spezia alla Raiffeisen Arena, ottenendo una vittoria per 2-1 che rafforza il morale e offre spunti interessanti allo staff tecnico di mister Eusebio Di Francesco.

La giornata ha visto i calciatori impegnati in una doppia sessione di allenamento. Al mattino, l’attenzione si è focalizzata su attivazioni a secco, esercitazioni tattiche mirate e la messa a punto delle palle inattive, aspetti fondamentali per costruire una squadra solida e ben organizzata. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, l’atteso test contro lo Spezia ha offerto la prima vera verifica sul campo.

L’incontro è stato vivace e ha mostrato buone trame di gioco da entrambe le parti. Il Lecce ha sbloccato il risultato al 7° minuto del primo tempo grazie a una rete del suo attaccante Krstovic, che ha capitalizzato un’occasione in area. Lo Spezia, però, non si è dato per vinto e ha trovato il pareggio al 25° minuto con Vlahovic, ristabilendo l’equilibrio e rendendo la partita ancora più avvincente.

Nella ripresa, mister Di Francesco ha operato numerosi cambi, tipici delle amichevoli estive, per dare spazio a tutti i componenti della rosa e valutarne la condizione fisica e tattica. Tra le sostituzioni più significative, spicca l’ingresso del giovane talento Francesco Camarda al posto di Krstovic. E ancora una volta, l’attaccante in prestito dal Milan ha lasciato il segno. Al 30° minuto del secondo tempo, Camarda ha messo a segno il gol del definitivo 2-1, confermando il suo ottimo fiuto per il gol e le sue qualità promettenti. È la seconda rete per il classe 2008 in questa fase di preparazione, un segnale estremamente positivo per il Lecce e per il suo futuro.

La prestazione di Camarda non passerà inosservata, soprattutto a Milano, dove il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, seguiranno con attenzione la crescita dei giovani talenti rossoneri in prestito. La sua capacità di incidere anche a questi livelli dimostra un potenziale notevole che potrebbe fare la differenza in futuro.

Il tabellino dell’incontro riporta nel dettaglio le formazioni e i marcatori. Per il Lecce sono scesi in campo, tra gli altri, Falcone in porta (sostituito da Fruchtl), il capitano Baschirotto, e giocatori come Banda, Ramadani e Gallo. Lo Spezia, allenato da Luca D’Angelo, ha schierato Sarr tra i pali e una rosa che ha visto protagonisti Esposito, Hristov e Di Serio. L’arbitraggio è stato affidato a Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Marco Trinchieri e Marco Ceccon.

Questa vittoria è un ulteriore passo avanti nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione per il Lecce. Mister Di Francesco avrà ora a disposizione altri giorni di lavoro per affinare gli schemi, migliorare l’intesa tra i reparti e preparare al meglio la squadra in vista degli impegni ufficiali. La preparazione a Bressanone si sta rivelando proficua, e l’entusiasmo attorno alla squadra giallorossa è palpabile.

Fonte: Report ufficiale dell’U.S. Lecce.