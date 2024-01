Calvarese alimenta la polemica: «Spallata di Bastoni volontaria e irregolare! VAR fatto da arbitri dismessi per limiti tecnici»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro ed ora moviolista, si è espresso così in merito a quanto successo in Inter Verona con Bastoni e Duda

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 di quanto accaduto in Inter Verona.

FABBRI E MARIANI – «Prima di tutto gli arbitri devono tornare ad arbitrare dal campo. Il primo errore lo commette Fabbri sul 2-1 dell’Inter. Anche oggi in Torino-Napoli un arbitro che mi piace molto come Mariani non può non vedere in tempo reale il piede a martello di Mazzocchi».

ERRORI TECNICI AL VAR – «Sono errori tecnici del VAR – detti da me che ne ho fatti tanti – di facile lettura. Duda e Bastoni prima hanno un corpo a corpo lecito, si spintonano. Se tu avessi visto quello, avresti capito subito che la spallata dell’interista era volontaria e irregolare».

VARISTI INESPERTI – «Il corpo VAR Pro è fatto da arbitri dismessi per limiti tecnici, che hanno esperienza con 5-10 gare in Serie A e senza big match arbitrati. In mezzo a loro ci sono Valeri e Irrati, ma gli altri non possono essere inesperti in un ruolo chiave per il calcio».