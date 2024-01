Insulti razzisti a Maignan, Calvarese esalta Maresca: «Gli faccio i complimenti per questo motivo»

Insulti razzisti a Maignan, l’ex arbitro Calvarese ha elogiato il comportamento di Maresca in Udinese-Milan

Dalle colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese ha voluto fare i complimenti a Maresca per il comportamento tenuto in Udinese-Milan:

PAROLE – «Faccio i complimenti a Maresca per la decisione di sospendere la partita a causa degli insulti razzisti a carico di Mike Maignan. L’arbitro ha seguito alla lettera le indicazioni relative a casi come questo. Resta incredibile che nel 2024 pochi beceri pseudo-tifosi possano rischiare di rovinare questo sport, peraltro in uno stadio come quello di Udine che ha un pubblico meraviglioso».