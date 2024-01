Calvarese spiega: «Jimenez su Miranchuk non è rigore. Ma nel primo tempo...»

Calvarese, famoso ex arbitro, ha detto la sua sugli episodi contestati nella sfida di ieri sera tra Milan e Atalanta in Coppa Italia

La gara di ieri sera tra Milan e Atalanta in Coppa Italia è stato condizionata da diversi episodi dubbi a livello arbitrale.

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato alcuni di essi dalle colonne di gianlucadimarzio.com spiegando come non ci fosse assolutamente il rigore nel secondo tempo per il contatto tra Jimenez e Miranchuk (il terzino del Milan tocca il pallone tanto che i calciatori dell’Atalanta chiedevano l’angolo); mentre era punibile con il penalty la spinta nel primo tempo di Reijnders su De Roon.