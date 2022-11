Callegari sul Tottenham: «Vantaggi? A livello internazionale non ha esperienza». Le parole del giornalista

Massimo Callegari ha commentato ai microfoni di Mediaset il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, dove il Milan ha pescato il Tottenham. Ecco le parole del giornalista:

«ll Tottenham sta vivendo una stagione di up and down. Sta affrontando al momento anche diversi infortuni: si è fatto male Son, si è fatto male Richarlison ed è appena rientrato Kulusevski. Come tutte le squadre di Conte è una squadra di grande intensità che gioca ad altissimo voltaggio. Vantaggi? A livello internazionale non ha esperienza e abitudine di altri grandi club e un allenatore che al di là del suo incredibile curriculum sente il peso di una Champions in cui non è mai andato oltre i quarti di finale».