Calhanoglu risponde a Ibrahimovic: «Ha 40 anni…io non farei quelle cose». Le parole del giocatore dell’Inter

Hakan Calhanoglu risponde a Zlatan Ibrahimovic. Dopo i cori contro di lui fatti partire dallo svedese sul pullman della festa Scudetto del Milan, il trequartista turco ha rilasciato queste dichiarazioni a Tivibu Sport.

«È un uomo di 40 anni, io non farei una cosa così se avessi quell’età, non ha 18 anni. Gli piace essere al centro dell’attenzione. Quest’anno non ha contributo allo scudetto, non ha praticamente giocato. Non è giusto per una persona che mi chiama sempre quando sono a Milano,che vuole uscire a cena e andare in moto con me.Lo rispettavo e per me era così.Ha anche scritto di me nel suo libro,doveva scrivere queste cose o il suo libro sarebbe stato vuoto. Non gli rispondo. Noi siamo più forti del Milan, abbiamo perso un derby che è cambiato dopo che Inzaghi ha tolto dal campo me e Perisic. È stata anche colpa sua e gliel’ho detto»