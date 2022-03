Calhanoglu: «Milan in testa al campionato ma noi vogliamo riprenderlo»

Hakan Calahnoglu, alla vigilia della gara contro l’Italia di domani sera, ha fatto il punto sul duello Milan-Inter per lo scudetto

Intervenuto in conferenza stampa, l’ex Milan Hakan Calhanoglu, alla vigilia della gara di domani contro l’Italia, ha parlato anche della lotta scudetto:

«Sono consapevole della responsabilità del capitano, spero di portarla con orgoglio. Tutti dovrebbero assumersi la responsabilità, io per primo perché indosso questa maglia dal 2015. Il tempo scorre veloce».

SUL DUELLO SCUDETTO MILAN-INTER: «Quando torno in Italia ho bisogno di concentrarmi sulla mia società e sul campionato. Appena tornerò giocheremo contro la Juve, il Milan è in testa alla classifica ma a noi manca una partita: spero che, al rientro, riusciremo ad andare in testa grazie alle vittorie».

SU TURCHIA-ITALIA: «Cambio di modulo? Sono soddisfatto del sistema con la difesa a tre, gioco all’Inter e ci sono abituato. Adesso dobbiamo giocare anche con questo sistema, giocano tutti così nelle qualificazioni. Penso che la partita con l’Italia andrà bene, entrambe le squadre non potranno partecipare ai Mondiali e sono tristi. La gente di Konya è sempre stata buona con noi e spero che domani potranno vedere una bella partita. L’Italia è sempre una delle mie preferite e mi è sempre piaciuto il loro sistema di gioco. È una squadra che dà grande importanza alla tattica e ha giocatori di qualità. Ho sempre il massimo rispetto per loro».

SULL’ERRORE DI BURAK YILMAZ: «Nessuno può provare la tristezza del fratello Burak. Abbiamo cercato di sollevarlo».