Calhanoglu-Milan: è altalena sul rinnovo, ecco il motivo

Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato con il Milan, motivo per cui il futuro del turco resta un rebus. Sul giocatore vi sarebbe…

È rebus sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il giocatore starebbe aspettando la fine di Euro2020 per valutare ulteriori proposte dall’estero. Tra queste vi sarebbe l’Atletico Madrid, che secondo quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina avrebbe pareggiato l’offerta del club di Via Aldo Rossi.

I Colchoneros sarebbero seriamente interessati, e nel frattempo vorrebbero addirittura prelevare anche Rodrigo De Paul dall’Udinese. Il Milan deve accelerare. In caso contrario il rischio di perdere entrambi potrebbe non essere un’utopia.