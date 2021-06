Calhanoglu: «Italia? Partita speciale. Ho parlato al telefono con Bonucci»

Hakan Calhanoglu ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match tra Turchia e Italia

«Per me sarà una partita molto speciale. Gioco in Italia, e scendere in campo in una città italiana è speciale per me e per i miei compagni di squadra turchi che giocano per le squadra italiane. Ho parlato anche con Bonucci al telefono, è stata una conversazione divertente. Conoscono bene la nostra squadra, conoscono i nostri giocatori. Ci prendono sul serio.»