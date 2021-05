Calhanoglu, il Milan ha pronta l’ultima offerta: le ultime

Ultimi giorni della telenovela Hakan Calhanoglu per il Milan. I rossoneri faranno un’ultimo tentativo per il rinnovo di contratto del turco, in scadenza a giugno. Come riportato da Nicolò Schirà, il giocatore ha una ricca proposta proveniente dall’Al Duhail, ma preferirebbe restare nel calcio europeo.

#ACMilan will make a last bid to Hakan #Calhanoglu to extend the contract (expires in June). Calha has received a rich offer from Qatar. #AlDuhail have offered a contact until 2024 (€8M/year) + bonus of 8M at signing. The turkish player would like to stay in European football

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 24, 2021