Calhanoglu, le parole del papà sul suo futuro stanno facendo discutere: quello che filtra sull’ex Milan è… Le ultimissime notizie

L’ipotesi di un ritorno di Hakan Calhanoglu in Turchia, ventilata apertamente dall’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, è stata categoricamente smentita dal padre del giocatore. In un’intervista che ha fatto il giro dei media, Hüseyin Calhanoglu ha messo fine alle speculazioni che si erano diffuse nelle ultime ore, ribadendo la ferma volontà del figlio di continuare la sua avventura all’Inter.

La posizione del padre e il futuro del giocatore

“Dio solo lo sa”, ha risposto il padre del centrocampista in merito a un possibile trasferimento, ma ha subito chiarito la situazione: “Al momento Hakan è felice con il suo club, continua a lavorare all’Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Non c’è alcuna questione di trasferimento”. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni e confermano che Calhanoglu non ha intenzione di muoversi da Milano.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al giocatore, la sua priorità è rimanere in Italia e concentrarsi sui suoi obiettivi con la maglia nerazzurra. Nonostante l’interesse del Galatasaray e le presunte aperture di Calhanoglu stesso a “grandi sacrifici” pur di tornare in patria, la posizione dell’Inter è stata sempre irremovibile. Il club milanese considera il turco un elemento fondamentale nel proprio scacchiere tattico e non ha mai preso in considerazione l’idea di cederlo.

L’operazione per l’ex Milan, del resto, sarebbe stata complessa da gestire per il Galatasaray. L’Inter avrebbe chiesto una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro per il cartellino, un costo proibitivo che il club turco non avrebbe potuto sostenere. La situazione, dunque, è tornata alla normalità, con Calhanoglu che continua la sua preparazione con l’Inter in vista della nuova stagione. La sua esperienza e la sua leadership in campo sono considerate cruciali per la squadra, e per questo l’allenatore e la dirigenza non hanno mai pensato di privarsene.