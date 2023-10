Calhanoglu dimentica il Milan: «Darò sempre tutto per l’Inter»

Hakan Calhanoglu in conferenza stampa pre Inter-Benfica ha raccontato il suo rapporto con la tifoseria neroazzurra da ex Milan

Le parole di Hakan Calhanoglu in conferenza stampa pre Inter-Benfica ha raccontato il suo rapporto con la tifoseria neroazzurra da ex Milan:

«Non si può spiegare, si può solo vivere. Quando si è in campo, quando senti la gente, ti dà una cosa incredibile. Ci sono emozioni non solo da parte mia, ma anche della mia famiglia: mia mamma a casa stava piangendo, felice e orgogliosa, come mia moglie. Io darò sempre tutto per questa maglia, perché non mi dimenticherò mai la mia prima giornata all’Inter: mi hanno dato una grande mano, arrivare dal Milan sapete com’è e devo ringraziare tutti»