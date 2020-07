Calhanoglu cancella i rumors e afferma: «Resto al Milan con Pioli»

Hakan Calhanoglu smentisce le voci che lo rivedrebbero nuovamente in Bundesliga e afferma: «Voglio restare al Milan con Pioli»

Hakan Calhanoglu, dopo l’intervento sui social, smetisce i rumors riguardanti un suo possibile ritorno in Bundesliga e ha ribadito oggi la propria volontà di restare al Milan:

«Non è vero che voglio tornare in Bundesliga. Voglio stare qui. Il Milan l’ho scelto con il cuore. Voglio indossare ancora la maglia del Milan. Pioli? E’ una figura fondamentale, non solo per me. Ci chiede cosa pensiamo quando facciamo le analisi in video, ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, col suo staff, tutti insieme. Anche noi adesso siamo una squadra». Il fantasista turco ha, sempre ai microfoni di Sky Sport, parlato di Zlatan Ibrahimovic e di Ralf Rangnick.