Calendario Serie A, domani si comincia: tutte le designazioni arbitrali della giornata. Le ultimissime notizie

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR designati per dirigere le sfide valide per l’11ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26, che si svolgeranno tra venerdì 7 e domenica 9 novembre.

Il programma si aprirà venerdì 7 novembre alle 20:45 con la sfida tra Pisa e Cremonese, affidata all’arbitro Marcenaro, assistito da Alassio e Garzelli. Al VAR siederà Serra, coadiuvato da Prontera all’AVAR.

Il sabato calcistico, l’8 novembre, sarà il giorno dei derby e delle sfide di cartello. Alle 18:00 il derby della Mole tra Juventus e Torino sarà diretto da Zufferli, con La Penna al VAR. L’attenzione del Milan si concentra sulla sera, alle 20:45, quando la squadra di Allegri e Tare affronterà il Parma. L’incontro sarà diretto da Di Bello, con Rossi M. e Scatragli come assistenti; in sala VAR ci sarà Maggioni, supportato da Marini.

Nella giornata di domenica si disputeranno ben sei incontri. Il lunch match delle 12:30 vedrà di fronte Atalanta e Sassuolo, arbitrato da Crezzini. Alle 15:00 spiccano due gare: Bologna-Napoli, affidata a Chiffi (con Meraviglia al VAR), e Genoa-Fiorentina, diretta da Guida.

La domenica si concluderà con due big match. Alle 18:00, Roma-Udinese sarà arbitrata da Collu, con Dionisi al VAR. Il gran finale è previsto per le 20:45 con l’attesissimo scontro diretto tra Inter e Lazio, che sarà diretto da Manganiello; la coppia VAR/AVAR sarà formata da Di Paolo e Aureliano, garantendo una direzione di alto profilo.

Di seguito il quadro completo delle designazioni: