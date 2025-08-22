Calendario Serie A, il campionato ha inizio! Tutto il programma della prima giornata, da Milan Cremonese a Inter-Torino. Le ultimissime sui rossoneri

È tempo di ricominciare a sognare. La Serie A 2025/2026 si prepara a dare il via alla sua nuova stagione, e l’attesa è già palpabile. Il calendario della prima giornata, con tutti gli orari, è stato svelato e i riflettori sono puntati sulle big che scenderanno in campo per la prima volta.

La giornata inaugurale si aprirà sabato 23 agosto con una doppia sfida alle ore 18:30: Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli. Ma l’evento principale della serata è previsto per le 20:45, con il Milan che debutterà a San Siro contro la Cremonese, e la Roma che sfiderà il Bologna. L’esordio dei rossoneri è particolarmente atteso, considerando i recenti colpi di mercato che hanno arricchito la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, come i nuovi arrivati Luka Modric e Victor Boniface.

La domenica calcistica, 24 agosto, vedrà altre quattro partite. Alle 18:30 si giocheranno Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio, mentre la sera, alle 20:45, andranno in scena Atalanta-Pisa e Juventus-Parma. Chiuderà il turno inaugurale il “Monday Night” di lunedì 25 agosto, con l’Udinese che ospiterà l’Hellas Verona alle 18:30, e l’Inter che affronterà il Torino alle 20:45.

Per il Milan, la sfida contro la neopromossa Cremonese rappresenta l’occasione perfetta per partire con il piede giusto e mostrare subito la forza e la profondità di un organico rinnovato. Le aspettative sono alte e i tifosi non vedono l’ora di ammirare i nuovi volti e l’approccio tattico di Allegri. L’esito di questa prima giornata darà i primi indizi sulle ambizioni delle squadre per l’intera stagione.