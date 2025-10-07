Connect with us

News

Calendario Serie A Milan, tutti gli anticipi e i postici del campionato fino alla fine di gennaio

Calciomercato News

Mercato Milan, aneddoto Odogu: i rossoneri l'hanno strappato ad un altro club di Serie A. Importantissima rivelazione

Calciomercato News

Mercato Milan, retroscena Allegri: se a gennaio avesse bisogno di quella pedina... La posizione di Tare e Furlani

Calciomercato News

Calciomercato Milan, suggestione Lewandowski per l'attacco? Cosa filtra sul futuro del polacco. C'è un importante ostacolo

News

San Siro Milan, notizia importante sul futuro dell'impianto: nasce la Holding relativa all'impianto. Tutti i dettagli

News

Calendario Serie A Milan, tutti gli anticipi e i postici del campionato fino alla fine di gennaio

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Milan

Calendario Serie A Milan, tutti gli anticipi e i postici del campionato fino alla fine di gennaio. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Lega Serie A ha annunciato date e orari delle giornate di campionato dalla tredicesima alla ventiduesima giornata. Da Milan-Lazio fino a Roma-Milan. Questi tutto gli appuntamenti dei rossoneri:

  • Milan-Lazio sabato 29 novembre ore 20:45
  • Torino-Milan lunedì 8 dicembre ore 20:45
  • Milan-Sassuolo domenica 14 dicembre ore 12:30 
  • Como-Milan giovedì 15 gennaio ore 20:45 (recuperata a gennaio causa Supercoppa Italiana)
  • Milan-Verona domenica 28 dicembre ore 12:30
  • Cagliari-Milan venerdì 2 gennaio ore 20:45 
  • Milan-Genoa giovedì 8 gennaio ore 20:45
  • Fiorentina-Milan domenica 11 gennaio ore 15:00
  • Milan-Lecce domenica 18 gennaio ore 20:45
  • Roma-Milan domenica 25 gennaio ore 20:45 

Mentre la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si giocherà giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.